Россия пообещала не дать Белоруссию в обиду

Мы — Союзное государство, подчеркнули в Кремле

Белоруссия так же, как и Россия, окружена странами, которые весьма враждебны. Такое заявление сделал в четверг, 6 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "действия соседей весьма и весьма непредсказуемы, недружественны". Это требует соответствующих мер предосторожности и безопасности.

Песков отметил, что"поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду", сообщает РИА Новости.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Москва и Минск создали эффективную систему обороны и обеспечения безопасности, в рамках которой успешно функционирует региональная группировка войск и единая система ПВО.

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