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Совбез Украины рассказал о риске "политического убийства" Зеленского

17:39
  • четверг
  • 06 апреля 2023

К этому может привести дипломатическое урегулирование конфликта, считают в Киеве

Теоретическое дипломатическое урегулирование конфликта украинских властей и республик Донбасса стало бы "политическим убийством" президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал в четверг, 6 апреля, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.
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Чиновника попросили оценить вероятность возвращения под контроль Киева Донецкой и Луганской народных республик с применением дипломатических механизмов, хотя бы в отдаленной перспективе.

Однако Данилов поинтересовался у авторов вопроса, "как вы себе представляете при такой интенсивности ведения войны использование дипломатии". По словам секретаря СНБО, "если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это предложить".

При этом украинский чиновник заявил, что Россия пыталась "физически устранить" Зеленского, но не добилась успеха, а теперь предпринимает попытки к его политическому устранению, поскольку Москву "раздражает человечность, порядочность и другие добродетели", которые якобы демонстрирует Зеленский, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что цели России могут достигаться различными путями. Однако "если политико-дипломатическими в настоящий момент невозможны, а в случае с Украиной они невозможны, к нашему сожалению, — военными, то есть посредством проведения специальной военной операции".

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