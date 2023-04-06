Кремль пообещал ответить на ядерное оружие США в Европе

Москва не оставит это без внимания

Россия будет соответствующим образом отвечать на размещение американского ядерного оружия на базах в Европе. Такое заявление в четверг, 6 апреля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос о том, вызывает ли обеспокоенность Москвы размещение такого оружия Вашингтоном на базах в Европе.

В ответ на уточняющий вопрос, как Россия будет отвечать, Песков подчеркнул, что Москва будет реагировать "соответствующим" образом, сообщает ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что вопрос о дислокации в странах Балтии ядерного оружия союзников на повестке дня не стоит. Вместе с тем политик призвал отнестись со всей серьезностью к планам размещения на территории соседней с Литвой Белоруссии тактических ядерных средств России.

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