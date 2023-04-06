Швеция допустила причастность госструктур к подрывам "Северных потоков"

При этом не уточняется, о каких именно государствах идет речь

За подрывами газопроводов системы "Северный поток" могла стоять организация, связанная с государственными структурами. Такое мнение в четверг, 6 апреля, высказал шведский прокурор Матс Люнгквист.

Прокурор, который руководит расследованием этой диверсии со стороны Швеции, подчеркнул, что до сих пор не ясно, кто взорвал газопроводы, а также дал понять, что это может так и не выясниться.

Тем не менее, "учитывая все обстоятельства, нашим главным направлением расследования является то, что за инцидентами стоит некое государство", цитирует заявление Люнгквиста Associated Press.

Ранее американский журналист Сеймур Хёрш опубликовал материалы о своем расследовании по ЧП на "Северных потоках" и о причастности к нему США и Норвегии. Журналист заявил, что президент США Джо Байден принял решение о подрыве газопроводов системы "Северный поток" из-за страха, что власти ФРГ решат выйти из режима санкций против России.

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