Владимир Соловьев посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

По словам журналиста, центр работает идеально, спокойно и без суеты

Журналист Владимир Соловьев назвал пришедших в пункт отбора на контрактную службу в Москве цветом российского народа.

"Мужики понимают, куда они идут, это их осознанный выбор. Поэтому когда на них смотришь, их отличают сдержанность, спокойствие и чувство собственного достоинства. Они понимают, кто они, что делают, они отправляются делать серьезную мужскую работу. Центр работает идеально, спокойно и без суеты. То, что делает Москва, всегда выполняется на высочайшем профессиональном уровне", - отметил журналист.

Единый городской пункт отбора на военную службу по контракту начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

С 4 апреля в мессенджере Telegram работает также чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту - @MskContract_bot.

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