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Собянин: Накануне Дня космонавтики студенты Москвы примут участие в "Гонке первых"

18:18
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Более 40 команд столичных вузов примут участие в мероприятии

Более 40 команд столичных вузов примут участие в "Гонке первых". Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, больше 40 команд из столичных вузов примут участие в "Гонке первых". Это одно из самых масштабных мероприятий для студентов, где команды соревнуются в интеллекте, силе и ловкости. Гонка состоится во Дворце гимнастики в "Лужниках" 11 апреля.

Сергей Собянин уточнил, что накануне Дня космонавтики участники пройдут "Путь Гагарина" — спортивную полосу с препятствиями, "Изобретения Циолковского" — интеллектуальную гонку, "Космос Леонова" — кибертурнир.

Помимо этого на площадке Роскосмоса гости увидят макеты ракетно-космической техники, настоящий скафандр для выхода в открытый космос, а также попробуют свои силы на тренажере стыковки транспортного пилотируемого корабля "Союз".

Все желающие смогут посмотреть соревнования и поддержать участников, отметил мэр.

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Участники "Гонки первых"
Участники "Гонки первых"
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