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Россия указала на намеренное уничтожение Киевом бойцов ВСУ

18:43
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Украинская артиллерия расстреляла собственных сослуживцев

Киевский режим намеренно уничтожает собственных военнослужащих для пресечения попыток дезертирства. Такое заявление в четверг, 6 апреля, сделало Министерство обороны России.

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В ведомстве рассказали, что 5 апреля в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики подразделения Южной группировки российских войск вели активные действия по захвату опорного пункта противника. В ходе боя командир находившегося на опорном пункте подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ обратился по открытому каналу радиосвязи к российскому командованию, заявив о добровольном сложении его подразделением численностью 14 человек оружия и желании сдаться.

Для безопасного выхода украинских военнослужащих с занимаемого опорного пункта российской группировкой были приостановлены боевые действия и полностью прекращен огонь. Сдавшихся украинских военнослужащих разместили в блиндаже до утра для последующего вывоза в тыловую зону российской группировки.

Однако ночью украинская артиллерия целенаправленно открыла шквальный огонь по блиндажу, в котором находились сдавшиеся в плен украинские военные.

ВСУ выпустили по своим сослуживцам около 300 крупнокалиберных снарядов, подчеркнули в российском Минобороны. В результате намеренного удара артиллерии ВСУ все четырнадцать сложивших оружие украинских военнослужащих были убиты.

Ранее подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженные силы Украины едва ли доживут до конца 2023 года, поскольку запланированное на весну контрнаступление, независимо от его исхода, критически ослабит украинскую армию.

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