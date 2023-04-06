Четыре человека погибли в Донецке при обстреле ВСУ

Украина продолжает наносить удары по российской территории

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автопарк в Калининском районе Донецка, погибли не менее четырех человек из числа мирных жителей.

Украинские военные вели огонь из реактивной системы залпового огня, сообщает РИА Новости.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, двенадцать трансформаторных подстанций обесточены в тыловом Калининском районе Донецка из-за обстрела с применением РСЗО.

6 апреля российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями новых регионов России, они обсудили, в том числе, тему безопасности новых субъектов Российской Федерации. Президент подчеркнул, что "мы имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и к своим".

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