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Четыре человека погибли в Донецке при обстреле ВСУ

19:00
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Украина продолжает наносить удары по российской территории

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автопарк в Калининском районе Донецка, погибли не менее четырех человек из числа мирных жителей.
Жителей белгородского села вывезли на броневиках из-под обстрела ВСУ

Украинские военные вели огонь из реактивной системы залпового огня, сообщает РИА Новости.

Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, двенадцать трансформаторных подстанций обесточены в тыловом Калининском районе Донецка из-за обстрела с применением РСЗО.

6 апреля российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями новых регионов России, они обсудили, в том числе, тему безопасности новых субъектов Российской Федерации. Президент подчеркнул, что "мы имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и к своим".

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