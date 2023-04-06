Минобороны раскрыло детали попытки украинской диверсии в Брянской области

Диверсионная группа понесла потери и отступила

Российские военные и пограничники утром в четверг, 6 апреля, пресекли попытку диверсионной группы вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Брянской области. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В ведомстве уточнили, что попытка проникновения диверсантов была пресечена в районе населенного пункта Случаевск Брянской области.

В ходе боестолкновения по украинским военным был нанесен удар артиллерией Западного военного округа. Диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины. Потерь среди российских военнослужащих нет, цитирует Конашенкова "Интерфакс".

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе пресекли попытку проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из 20 человек, однако подробности губернатор не привел.

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