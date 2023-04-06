Права русскоговорящих граждан нарушаются

Россия решительно осуждает линию Таллина на выдавливание русскоязычного меньшинства из всех сфер общественной жизни. Такое заявление сделало в четверг, 6 апреля, российское Министерство иностранных дел.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что решение о самороспуске Координационного совета российских соотечественников Эстонии (КСРСЭ), принятое "под откровенным давлением эстонских спецслужб", в Москве считают проявлением "воинственно-карательной политики эстонского полицейского государства в отношении русскоязычного нацменьшинства".

Речь идет о прекращении деятельности сугубо гуманитарной, волонтерской и политически неангажированной общественной организации, которая была нацелена на удовлетворение культурных и духовно-нравственных потребностей общины, подчеркнула Захарова.

По словам чиновницы, в Эстонии делается все, чтобы лишить русскоязычных доступа к родному языку и культуре и связи с исторической родиной и, таким образом, вытравить их национальную идентичность.

Прямое отношение к последовательному продвижению прибалтийских государств к неонацистским методам правления имеют их покровители в Брюсселе и Вашингтоне, с молчаливого одобрения которых совершаются такие преступления, сообщается на официальном сайте МИД России.

В марте Министерство иностранных дел России сообщило, что принято решение включить в российский санкционный список наиболее враждебно настроенных к стране министров, депутатов парламентов, общественных деятелей и журналистов из Латвии, Литвы и Эстонии. Этот шаг предпринят в том числе за разжигание русофобских настроений и гонения русскоязычного населения.

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