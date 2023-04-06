ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД предупредил США о бессмысленности шумихи вокруг дела Гершковича

20:17
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Журналисту вменяется шпионаж

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков обсудил с послом США в России Линн Трейси задержание американского гражданина Эвана Гершковича. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Блинкен и Лавров обсудили арест журналиста Гершковича

Российский дипломат подчеркнул, что Гершкович был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж.

Рябков указал американскому послу, что раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, бесперспективна и бессмысленна.

Что касается темы консульского доступа к задержанному, решение этого вопроса осуществляется с учетом практики и законодательства Российской Федерации, говорится на официальном сайте МИД России.

Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России по подозрению в шпионаже. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.

Госдепартамент США начал рассматривать вопрос о том, считать ли журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича незаконно удерживаемым в России. Если будет принято такое решение, ряд ведомств США начнет работать "с коллегами в правительстве и вне его с целью разработки стратегии по обеспечению освобождения" журналиста.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.