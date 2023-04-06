МИД предупредил США о бессмысленности шумихи вокруг дела Гершковича

Журналисту вменяется шпионаж

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков обсудил с послом США в России Линн Трейси задержание американского гражданина Эвана Гершковича. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Российский дипломат подчеркнул, что Гершкович был задержан с поличным при попытке получения секретных сведений, используя свой журналистский статус в качестве прикрытия для противоправных действий, квалифицируемых как шпионаж.

Рябков указал американскому послу, что раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая целью оказать давление на российские власти и суд, бесперспективна и бессмысленна.

Что касается темы консульского доступа к задержанному, решение этого вопроса осуществляется с учетом практики и законодательства Российской Федерации, говорится на официальном сайте МИД России.

Журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в России по подозрению в шпионаже. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указал, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.

Госдепартамент США начал рассматривать вопрос о том, считать ли журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича незаконно удерживаемым в России. Если будет принято такое решение, ряд ведомств США начнет работать "с коллегами в правительстве и вне его с целью разработки стратегии по обеспечению освобождения" журналиста.

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