ВСУ ударили по городу из РСЗО

В результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибли девять человек. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказали в управлении Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

В ведомстве привели уточненные данные, согласно которым при ударе ВСУ по автобазе в Донецке жертвами стали девять человек, еще семеро получили ранения.

Как отметили следователи, судя по обломкам ракеты и характерным разрушениям, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает "Интерфакс".

Ранее в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим "никого не жалеет", совершая обстрелы и теракты в отношении мирных жителей новых регионов России. При этом в организации терактов Киев задействует потенциал западных спецслужб, подчеркнул глава государства.

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