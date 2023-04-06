ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв удара ВСУ в Донецке выросло до девяти

20:14
  • четверг
  • 06 апреля 2023

ВСУ ударили по городу из РСЗО

В результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку погибли девять человек. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказали в управлении Следственного комитета России по Донецкой Народной Республике (ДНР).
Четыре человека погибли в Донецке при обстреле ВСУ

В ведомстве привели уточненные данные, согласно которым при ударе ВСУ по автобазе в Донецке жертвами стали девять человек, еще семеро получили ранения.

Как отметили следователи, судя по обломкам ракеты и характерным разрушениям, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает "Интерфакс".

Ранее в ходе заседания Совбеза президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим "никого не жалеет", совершая обстрелы и теракты в отношении мирных жителей новых регионов России. При этом в организации терактов Киев задействует потенциал западных спецслужб, подчеркнул глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.