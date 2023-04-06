Планы на мирную жизнь: о чем говорил Путин с главами новых регионов

Президент решил подробнее обсудить наиболее острые вопросы

Встречу с временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным Владимир Путин начал с наиболее актуальной темы. Благодаря усилению системы ПВО число ударов со стороны нацистов по мирным городам удалось сократить почти в два раза. Однако этого, отметил президент, все еще недостаточно.

Путин: "Конечно, самое главное - обеспечить безопасность. К сожалению, мы реально имеем дело с режимом, который ведет себя в высшей степени жестоко не только по отношению к нашим гражданам, но и по отношению к своим. Вот вчера доложили: на одном из участков соприкосновения четырнадцать, по-моему, человек военнослужащих украинской армии сдались в плен. Было уже поздно, наши остались с ними там, несколько человек, даже не охраняли, чтобы потом сегодня с утра вывести их из зоны боевых действий. Триста снарядов противник положил в одно место, уничтожил всех своих военнослужащих".

Но несмотря на непрекращающиеся обстрелы в республике полным ходом идут восстановительные работы. Только в прошлом году удалось отремонтировать почти 280 километров дорог, в этом планируют еще 350.

Пушилин: "У нас есть дорога самая основная, которая связывает с другими субъектами Российской Федерации, из Донецка и на Успенку. Она двухполосная. Мы сейчас можем получить узкое горлышко, оно уже есть по факту, потому что теплеет, перемещений людей больше и грузов. Просьба - сделать эту дорогу четырехполосной".

Путин: "Там нужно сделать пару, может быть, даже три соединения между имеющимися магистралями, и это будет дополнительная очень хорошая возможность для того, чтобы обеспечить необходимое количество перевозки грузов и пассажирское движение".

А вот в Луганской народной республике даже по тем, что есть, дорогам на прошлой неделе было не проехать. ЛНР пережила снежный коллапс. Однако сейчас, доложил исполняющий обязанности главы региона Леонид Пасечник, большую часть дорог уже расчистили, подачу электроэнергии восстановили. По горячим следам приходится устранять и последствия ударов ВСУ, которые все чаще приходятся по гражданским объектам.

Пасечник: "Один из последних ударов - по Перевальску, наземный удар в районе автовокзала. Там заправка рядом, автосервис и так далее. То есть какую цель преследовали - непонятно, мне кажется, не более чем дестабилизировать и держать в напряжении население".

Скорее вернуться к спокойной мирной жизни мечтают и жители городов Запорожья. Многое в этом направлении уже сделано, врио губернатора Евгений Балицкий поблагодарил президента за поддержку социальных инициатив.

Балицкий: "Владимир Владимирович, я хотел бы поблагодарить вас от запорожцев от всех за инициативу, которую вы поддержали, - естественно, процесс уже пошел по выдаче материнского капитала. Вы знаете, это очень важно, потому что за 30 лет так называемой независимости люди близко не видели такого и понимают сегодня, что Россия - государство социальное".

Еще одно тому подтверждение - возведение медицинского центра для детей Херсонской и Запорожской областей. Рабочая группа уже определила место и общий план строительства. Учреждение сможет ежедневно принимать до 260 пациентов, а стационар будет рассчитан на 326 койко-мест.

Путин: "Я вас уверяю, эти медицинские учреждения будут на порядок лучше, чем в областных городах. Они будут современными, будут предоставлять услуги - с полной уверенностью могу вам сказать - на самом высоком уровне. И специалистов будем готовить, и оборудование будет новейшее".

Серьезное переоснащение ждёт и аграрный сектор. Запорожская область запросила 600 вагонов для вывоза миллиона тонн зерна, которое скопилось в хранилищах. Часть составов уже курсирует по маршруту.

В Херсонской области остро стоит вопрос газификации - сегодня инфраструктура охватывает всего лишь 27% домостроений на левобережье. Решением могла бы стать дополнительная ветка из Крыма , которая протянется примерно на 100 километров. Газификация положительно скажется на всей экономике региона, который привык жить в основном за счет аграрного сектора. Подвод воды к сельхозугодиям наладили, а вот чего действительно не хватает - рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо - так это овощехранилищ.

Временно исполняющий обязанности губернатора предложил президенту создать в области крупный агропромышленный кластер. Это позволило бы выровнять цены на продукты, которые зимой резко дорожают, а в будущем наладить круглогодичные поставки в другие регионы страны. Владимир Путин идею поддержал, предложив подумать о государственно-частном партнерстве.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"