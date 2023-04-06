Украинские подразделения ведут активную подготовку к наступлению

Под командованием иностранных военных

Пяти литров топлива в баке беспилотника, входящего в состав комплекса "Леер-3", хватает примерно на 10 часов беспрерывной работы. Все это время БПЛА будет находится глубоко в тылу противника, с максимально возможной высоты передавать перехваченные данные. Первоочередные цели для артиллерии - места максимальной концентрацией сим-карт. В том числе таким образом контролируют все дороги, ведущие в Артемовск с запада.

В Артемовске украинские солдаты, не стесняюсь, демонстрируют свою технику, которую прятали под стенами многоэтажек. Но ее все равно сожгли. Жалуются, что находятся под постоянными обстрелами.

Предприятие по выпуску артиллерийских и авиационных боеприпасов, расположенное в Нижегородской области, в рамках проверки хода выполнения государственного оборонного заказа посетил министр обороны России . Представители предприятий доложили Сергею Шойгу, что за последние несколько месяцев увеличены объемы всей номенклатуры выпускаемой продукции.

На "Арзамасском машиностроительном заводе" выпускают бронетранспортёры и бронеавтомобили нескольких модификаций, учитывают пожелания военных и вносят изменения. Это касается, в первую очередь, брони. Министр обороны дал указания - сделать специальную военную технику максимально универсальной.

"Туда можно было ставить медицинский модуль, бытовой, связной, приводной для полевых аэродромов. Проще говоря: сняли - поставили, сняли - поставили", - отмечает Шойгу.

Согласно бумагам, которые попали в руки российских солдат, украинские подразделения под командованием иностранных военных ведут активную подготовку к наступлению. Шесть украинских бригад должны быть уже полностью укомплектованы и готовы. Еще три закончат обучение к концу апреля. В российском Минобороны отмечают активизацию в последние дни диверсионно-разведывательных групп противника.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "Сегодня около 8:30 утра подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа совместно с пограничным нарядом пограничного управления ФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Случаевск Брянской области. В ходе боестолкновения огнем артиллерии Западного военного округа противнику нанесено поражение".

Кадры ночной работы экипажа БМП-3: при помощи тепловизора замечена группа противника, которую очень точно, с первого же выстрела, накрывают из 100-миллиметрой пушки. Судя по всему, в темноте они пытались подобраться к своим позициям, которые были разбитым еще днем.

Дмитрий Гусев, Тимур Абдулаев, "ТВ Центр"

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