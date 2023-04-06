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Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона

22:24
  • четверг
  • 06 апреля 2023

В марше в столице Франции приняли участие более 400 тысяч человек

В Париже в рамках 11-ой общенациональной акции протеста против пенсионной реформы демонстранты подожгли навес любимого ресторана президента Эмманюэля Макрона "Ротонда" на бульваре Монпарнас. Именно в этом заведении команда лидера Пятой республики отмечала его выход во второй тур на выборах 2017 года.

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Сегодня в марше только в столице приняли участие более 400 тысяч французов. Не обошлось и без столкновений с полицией. Радикалы забросали стражей порядка бутылками и петардами, разбили несколько витрин и рекламных щитов.

Полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Десятки человек задержаны. С обеих сторон есть пострадавшие, передает "ТВ Центр".

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Протесты в Париже
Протесты в Париже
Протесты в Париже
Протесты в Париже
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