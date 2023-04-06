Считая гендеры: на Западе ЛГБТ-активисты взялись за детей

В западном обществе происходит внутренний раскол

Британский Четвертый канал запустил новое шоу. "Голое образование" позиционируют как революционный телепроект. Взрослые на камеру рассказывают, что стесняются своего тела. Журналисты выдают рецепт, как это побороть.

Свои комплексы вместе с частями тела, которые их вызывают, взрослые британцы вываливают на детей. Раздеваются перед подростками. Сексуальная девиация в виде телеэксгибиционизма замаскирована под обучение позитивному отношению к телу.

В Австрии детей зазывают на шоу трансвеститов. Вход - для тех, кто старше 5 лет. Премьера -16 апреля. Организаторы недоумевают - и почему это общественность выступает против прекрасного?

Голландцы пошли еще дальше. В вышедшей на экраны новой передаче "Просто голые" перед школьниками трансгендеры не просто пляшут и поют - полностью раздеваются. Дети сидят поначалу ошарашенные. Но взрослые уверяют - это нормально.

ЛГБТ-пропаганда воздействует на неокрепшую детскую психику. Еще немного, и эти дети будут считать нормальным, что у них больше нет "мамы" и "папы", а на свет они появились благодаря "рожающему человеку". Именно этим гендерно-нейтральным термином репортеры немецкого издания Tagesschau заменили "мать". Авторов этого новояза засыпали вполне логичными вопросами, вынудили признать, что никакой альтернативы рожающей женщине пока нет. В статью все-таки вернули единственно возможное в данной ситуации слово - "мама".

Удивительно, но заигравшихся в толерантность журналистов газеты поправили их же коллеги из издания Bild. Внутренний раскол в западном обществе налицо. Консервативно настроенные граждане готовы отстаивать традиционные ценности уже с кулаками. Их к этому подталкивали годами. Но теперь покусились, что называется, на святое. Религию. Внедряя идею о гендерно нейтральном Боге. А еще - на детей. К такой навязываемой новой нормальности люди просто не готовы.

Сидней. Драка между представителями ЛГБТ-сообщества и прихожанами христианской церкви, ступени которой раскрасили в цвета радужного флага. Полицейские не вмешиваются.

Прыгающий в латексе на гей-параде электорат более удобный и управляемый, чем задающие вопросы об инфляции избиратели. Первым для счастья нужно всего лишь разрешить бесноваться где и когда угодно, а чтобы удовлетворить вторых, нужно реально что-то менять в экономике и внутренней политике. И потому западные политики только подогревают дисбаланс между толерантностью и вседозволенностью в пользу извращенцев всех мастей.

В Канаде узаконены однополые браки, а премьер-министр Джастин Трюдо со смешками и ужимками принимает участие в шоу трансвеститов, детям здесь позволено менять пол без согласия родителей. Но теперь власти страны хотят дать представителям ЛГБТ-сообщества право подменять субъективным мнением закон. И самим определять, кого наказать за оскорбления свой адрес. Штраф - 25 тысяч канадских долларов. Это почти полтора миллиона рублей. Соответствующий законопроект уже одобрен парламентом провинции Онтарио.

Вопрос только, что именно сочтут оскорблением члены ЛГБТ-сообщества, многие из которых даже не могут определиться, какого они пола. И теперь навязывают обращение "они". А ведь кроме этого, благодаря вот таким мечущимся активистам, в мире насчитали уже свыше 300 разных гендеров. Для обычного человека заполнение графы "пол" в анкете уже превратилось в квест - найди среди сотен вариантов свой.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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