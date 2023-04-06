Кабмин настроен на активное взаимодействие с парламентом

Сегодня глава кабмина Михаил Мишустин провел встречу с депутатами, которые не успели задать свои вопросы 23 марта во время традиционного ежегодного отчета премьера на Охотном ряду, передает "ТВ Центр".

Премьер рассказал, что после отчета все темы, которые поднимали парламентарии, поставлены на контроль правительства и сейчас прорабатываются. Мишустин отметил, что кабинет и дальше будет активно взаимодействовать с депутатами.

"Как раз только что расстались с Вячеславом Володиным, который всем вам передал большой привет. И мы с ним говорили и в том числе обсуждали, как мы вместе с правительством будем дальше работать над теми вопросами, которые перед нами поставили. Вы представляете все фракции, которые представлены в Государственной думе, многих из вас лично знаю. Хочу сказать, что вы люди активные и вы очень много работаете в регионах, собираете ту важную обратную связь от людей, про которую постоянно говорит президент, для того, чтобы мы вместе решали задачи, которые связаны с достижениями национальных целей развития", - отметил глава кабмина.

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