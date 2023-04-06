"В ручном режиме": Захарова заявила о координации США действий Киева

При этом Вашингтон уверяет в неучастии в конфликте на Украине

США координируют и контролируют действия киевского режима. С таким заявлением в четверг, 6 апреля, выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Чиновница написала в своем Telegram-канале, что об этом свидетельствуют высказывания координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Он, в частности, подтвердил, что Вашингтон с начала российской спецоперации оказывает Киеву "разведывательную и информационную поддержку".

Комментируя эти слова, Захарова отметила, что "Кирби вновь подтвердил, что США координируют и контролируют действия киевского режима, в ручном режиме управляя боевыми действиями с территории Украины".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинские нацисты воюют американским оружием, поэтому Россия и США действительно находятся в "горячей фазе войны". Дипломат напомнил, что "американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойное и смертоносные системы поставлять" Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"