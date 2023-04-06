Всемирный банк улучшил прогноз по экономике России на 2023 год

Среднесрочные перспективы роста при этом "являются сдержанными"

В 2023 году ВВП России сократится менее существенно, чем ожидалось ранее — такой прогноз в четверг, 6 апреля, представил Всемирный банк. Аналитики финансового института полагают, что российская экономика сократится не на 3,3%, а лишь на 0,2%.

При этом во Всемирном банке полагают, что среднесрочные перспективы роста российской экономики "являются сдержанными" из-за ограничения доступа России к ресурсам и технологиям, повышающим производительность.

Кроме того, по мнению экспертов ВБ, антироссийские рестрикции приведут к снижению производства нефти в России, что сократит профицит счета текущих операций.

С учетом этого прогноз Всемирного банка по ВВП России в 2024 году ухудшен с +1,6% до +1,2%, сообщает "Интерфакс".

Ранее заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин рассказал, что годовая инфляция в России по итогам первого квартала 2023 года опустилась ниже целевого показателя в 4%.

Российский лидер Владимир Путин указывал, что Запад пытался организовать против России экономический фронт, однако "нигде ничего не добился".

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