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Как развивается партнерство России и Белоруссии

08:49
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Процесс интеграции ускорится

Ускорилась ли экономическая интеграция России и Белоруссии в условиях, когда обе страны оказались под санкционным давлением? По каким направлениям может развиваться партнёрство Москвы и Минска в сфере безопасности? И существуют ли на Западе планы, нацеленные на отрыв Белоруссии от России?
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В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Я думаю, что процесс интеграции сейчас ускорится ввиду того, что Россия и Белоруссия находятся под санкционным давлением. Интенсивное взаимодействие сейчас наращивается. Особенно в военной и военно-экономической сфере", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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