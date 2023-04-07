Как развивается партнерство России и Белоруссии

Процесс интеграции ускорится

Ускорилась ли экономическая интеграция России и Белоруссии в условиях, когда обе страны оказались под санкционным давлением? По каким направлениям может развиваться партнёрство Москвы и Минска в сфере безопасности? И существуют ли на Западе планы, нацеленные на отрыв Белоруссии от России?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

"Я думаю, что процесс интеграции сейчас ускорится ввиду того, что Россия и Белоруссия находятся под санкционным давлением. Интенсивное взаимодействие сейчас наращивается. Особенно в военной и военно-экономической сфере", - отметил он.

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