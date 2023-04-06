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FT: все члены НАТО отказались всерьез обсуждать членство Украины

21:19
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Президент Украины заявлял о намерении добиться вступления в НАТО в ускоренном порядке

Ни одно из государств — членов Североатлантического альянса не считает возможным вступление Украины в НАТО в скором времени. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения данного вопроса.
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Как рассказали собеседники издания The Financial Times, каждый из 31 члена блока согласен с тем, что потенциальное членство Украины в НАТО нельзя обсуждать, пока в этой стране продолжается конфликт.

В целом все государства — члены Североатлантического альянса солидарны в том, что вступление Украины в НАТО — это "не краткосрочный вариант", отмечают источники.

В феврале польский президент Анджей Дуда заявлял, что Варшава надеется на вступление Украины в НАТО и с этим расчетом хочет "перед саммитом в Вильнюсе вместе с нашими партнерами разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО".

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