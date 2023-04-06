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Минпросвещения разъяснило ситуацию с черчением в школах

21:37
  • четверг
  • 06 апреля 2023

Президента просили вернуть этот предмет в школьную программу

Черчение исключено из числа отдельных предметов в рамках школьной программы, но учащиеся все равно получают соответствующие навыки и умения. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.
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По словам Кравцова, "черчение из школы не уходило", хотя "в определенный момент его исключили из перечня отдельных предметов". В настоящее время черчение преподают школьникам в рамках предмета "Технология", а также в инженерных классах. Кроме того, любой российский регион может ввести его изучение в рамках внеурочной деятельности.

Глава Минпросвещения не исключил, что компонент, связанный с черчением, будет усилен в рамках предмета "Технология". При этом Кравцов подчеркнул, что "все решения должны быть выверены, и мы должны быть стопроцентно уверены, что это пойдет на пользу", пишет "Российская газета".

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выступая от имени конструкторов, инженеров и технологов, попросил главу государства Владимира Путина вернуть черчение в школьную программу, поскольку "это начало основ по инженерным знаниям", а другие дисциплины не могут с ним сравниться.

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