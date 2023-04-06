В Кремле заявили о необходимости гарантий безопасности для Белоруссии

Москва обещала не дать Минск в обиду

Такое заявление в четверг, 6 апреля, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Накануне, после заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, российский лидер Владимир Путин анонсировал разработку концепции безопасности интеграционного объединения.

По мнению официального представителя Кремля, Российская Федерация должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности Белоруссии как для своего союзника и как для государства, с которым Россия находится "в наиболее продвинутой форме интеграции", сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что Белоруссия так же, как и Россия, окружена странами, которые весьма враждебны. Это требует соответствующих мер предосторожности и безопасности, а "поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду".

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