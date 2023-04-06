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Мишустин анонсировал образовательные льготы для участников СВО

22:10
  • четверг
  • 06 апреля 2023

В России реализуют комплекс мер поддержки этой категории граждан

В России будут созданы возможности получения дополнительного профессионального образования для участников спецоперации, а также для членов их семей. Об этом в четверг, 6 апреля, рассказал глава федерального правительства Михаил Мишустин.
Мишустин: средства для участников СВО должны поступать своевременно

Премьер-министр уточнил в ходе встречи с депутатами Госдумы, что соответствующее постановление будет принято кабинетом министров в ближайшее время, проект документа внесен на рассмотрение Министерством труда и социальной защиты.

Мишустин отметил, что благодаря этому документу для граждан, которые участвуют в специальной военной операции и членов их семей, включая членов семей погибших, будет предусмотрена возможность пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование, сообщает ТАСС.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации. В послании к Федеральному собранию глава государства подчеркивал, что структуры фонда должны заработать во всех регионах уже в 2023 году.

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