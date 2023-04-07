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Минобороны показало боевую работу РСЗО "Град"

08:44
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Они применяются в зоне СВО

Мощные удары по объектам ВСУ наносит наша артиллерия. На новых кадрах, опубликованных Министерством обороны, боевая работа РСЗО "Град".
Минобороны показало работу "ночных охотников" в зоне СВО

Чтобы навестись на цель, российским бойцам нужно всего несколько минут, после чего в направлении позиций националистов выпускают неуправляемые 122-миллиметровые снаряды.

На этот раз уничтожен опорный пункт радикалов. Помощь в разведке вражеских позиций обеспечивают расчёты беспилотников, они же контролируют и фиксируют на видео результаты ударов. Выпустив снаряды, артиллеристы оперативно меняют позиции, чтобы не дать неонацистам возможность открыть ответный огонь.

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