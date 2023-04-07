Минобороны показало боевую работу РСЗО "Град"

Они применяются в зоне СВО

Мощные удары по объектам ВСУ наносит наша артиллерия. На новых кадрах, опубликованных Министерством обороны, боевая работа РСЗО "Град".

Чтобы навестись на цель, российским бойцам нужно всего несколько минут, после чего в направлении позиций националистов выпускают неуправляемые 122-миллиметровые снаряды.

На этот раз уничтожен опорный пункт радикалов. Помощь в разведке вражеских позиций обеспечивают расчёты беспилотников, они же контролируют и фиксируют на видео результаты ударов. Выпустив снаряды, артиллеристы оперативно меняют позиции, чтобы не дать неонацистам возможность открыть ответный огонь.

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