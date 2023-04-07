Минобороны сообщило о новых подвигах российских военных

Бойцы проявили мужество

В нашем оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма российских военнослужащих, которые сражаются с неонацистами.

Рота под командованием гвардии старшего лейтенанта Егора Силантьева освобождала населённый пункт от националистов. Егор грамотно организовал наступление, прорвав оборону радикалов, а после шквальным огнём сковал их действия, не позволив контратаковать. В итоге населённый пункт был освобождён, что позволило нашим бойцам развить наступление.

Бойцы подразделения под командованием капитана Дмитрия Михеева взяли штурмом один из опорных пунктов неонацистов и, заняв круговую оборону, отразили десять атак националистов. В ходе боёв противник потерял танк, три БМП, два противотанковых расчёта и большое количество живой силы.

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