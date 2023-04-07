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В Мурманске проходят учения МЧС "Безопасная Арктика"

08:51
  • пятница
  • 07 апреля 2023

За их ходом наблюдает глава ведомства Александр Куренков

Масштабные учения МЧС "Безопасная Арктика" проходят в эти дни в Мурманске. Участвуют более трех с половиной тысяч специалистов, работа которых - ликвидация и предупреждение чрезвычайных ситуаций, сообщает "ТВ Центр".

По сценарию, на вертолетной площадке атомного ледокола произошел разлив дизельного топлива и начался сильный пожар. Быстро справиться с огнем — только одна из задач. Необходимо оказать первую помощь пострадавшим, а затем эвакуировать их с ледокола. Для этого задействовали вертолеты.

Также в программе - спасение рабочих из затопленных шахт и устранение аварии на электросетях. За ходом учений наблюдает руководство МЧС России, в том числе глава ведомства Александр Куренков, а также четыре десятка представителей иностранных государств.

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Учения МЧС "Безопасная Арктика"
Учения МЧС "Безопасная Арктика"
Учения МЧС "Безопасная Арктика"
Учения МЧС "Безопасная Арктика"
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