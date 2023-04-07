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ВКС России уничтожили пункт одесской морской охраны

08:10
  • пятница
  • 07 апреля 2023

ВСУ потеряли до 50 человек

ВСУ потеряли около полусотни человек на херсонском направлении. ВКС России уничтожили пункт одесской морской охраны, которая была переброшена в Херсонскую область.

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Как рассказал начальник пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Рулев, оперативно-тактическая авиация России нанесла удар по пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населенного пункта Велетенское. Потери украинских подразделений в результате этой атаки составили 50 человек, передает РИА Новости.

По данным офицера, успешно действовали и артиллеристы группировки "Днепр".  В районе населенных пунктов Береговое и Никольское действовали два кочующих минометных расчета ВСУ, точным огнем их уничтожили.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донецкой и Луганской народных республик. В настоящее время ожесточенные бои идут в Артемовске и Марьинке в ДНР.

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