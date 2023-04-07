Пентагон признал утечку секретных документов по Украине

Администрации Байдена не удается удалить секретные материалы

Секретные документы Пентагона с планами укрепления украинской армии перед грядущим наступлением и данными о помощи НАТО ВСУ опубликованы в соцсетях. Министерство обороны США признало факт утечки и объявило о начале расследования.

"Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос", - приводит слова заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх газета The New York Times.

В открытом доступе оказалось множество документов с информацией о численности украинских подразделений и графиках поставок им натовского вооружения. Издание отмечает, что оценка военной обстановки датируется 1 марта.

В материалах указано, что 6 из 12 боевых групп численностью от 4 до 5 тысяч человек каждая проходят обучение в США и других странах НАТО, они должны были быть подготовлены к 31 марта. Срок готовности других трех бригад - 30 апреля. Отражены в документах и расходы на поставляемые США системы залпового огня HIMARS. В Пентагоне утверждают, что "слитые" материалы распространяют в соцсетях российские "проправительственные" телеграм-каналы. Удалить документы из сети администрации Байдена пока не удается.

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