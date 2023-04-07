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Пригожину стало плохо на съемочной площадке

08:44
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Ему вызвали скорую

Продюсеру Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемочную площадку.

Как сообщает газета "Известия", инцидент произошел во время телешоу "Звезды сошлись". У Пригожина поднялось высокое давление.

"Перед самыми съемками совсем стало плохо - онемело пол-лица и давление поднялось. Вызвали скорую, прокапали", - рассказала телеведущая Лера Кудрявцева.

Он отметила, что онемение Пригожин почувствовал еще с утра, но продолжил работать. Сам продюсер пока никак не прокомментировал случившееся.

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