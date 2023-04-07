Украинские военачальники – просто пешки

Украинские военачальники – в том числе президент Владимир Зеленский и главнокомандующий Валерий Залужный – лишь пешки в игре американских и британских кураторов Киева. Планы наступления ВСУ в приазовье разработаны в Вашингтоне и Лондоне.

"Зеленский и Залужный - лишь пешки в этой игре. Они озвучивают только то, что им указали, делать из них великих стратегов не стоит", - заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов агентству РИА Новости.

Российским военным планы эти известны, подчеркнул Рогов. По его данным, ВСУ поставлена главная цель: быстрый прорыв с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты. Все необходимые меры по защите Запорожской области приняты.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донецкой и Луганской народных республик. В настоящее время ожесточенные бои идут в Артемовске и Марьинке в ДНР.

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