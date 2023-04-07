Посол Китая в России рассказал о позиции Пекина по Украине

Статус Запада не позволяет ему давать указания

Страны Запада находятся не в том статусе и положении, чтобы давать указания Китаю по ситуации на Украине.

Об этом газете "Известия" сообщил посол КНР в России Чжан Хэньхуэй. Китай выступает за мирное урегулирование конфликта и не поставлял оружие ни одной из сторон.

"Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю, и тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него", - сказал дипломат.

Ханьхуэй добавил, что у Китая нет собственных интересов в украинском вопросе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"