Украинские боевики отходят: свежие данные о ситуации в Артемовске

В отчаянных попытках удержать позиции ВСУ прячут технику под окнами жилых домов

В центре Артёмовска российские штурмовые группы взяли под контроль стадион "Металлург" и заняли здание гостиницы. Основные силы киевских неонацистов отступили на запад. Наши подразделения атакуют противника сразу с трёх направлений. Также продолжается штурм северных районов Авдеевки.

У расчета с позывным "ДНР" на исполнение приказа - считанные минуты. Вблизи передовой под Сватово разведчики заметили передвижение группы боевиков. И не исключено - она не единственная. Теперь, чем быстрее бойцы зарядят ракеты и выдвинутся на огневую позицию, тем меньше у националистов шансов раствориться в лесу.

Пока бойцы подъезжали к позициям и наводили установку, пришли уточненные данные. Это не просто отряд ВСУ, а диверсанты. Киевские власти намерены забросить в тыл российским войскам в Луганской республике с десяток таких групп. Поэтому и приказ – снарядов по диверсантам не жалеть.

Установки открывают шквальный огонь. "Грады" накрывают лес и замаскированные позиции, откуда боевики собирались пересечь линию фронта.

В Артемовске весь центр города перешел под контроль российских военных. Территория зачищена. Боевики отходят в западные районы. Необходимости окружать малочисленные группы боевиков теперь нет. При поддержке танков штурмовые группы продвигаются по городу единым фронтом. Наиболее активно идет освобождение южных и восточных кварталов.

Из Артемовска боевики отступают в Часов Яр. Украинская пропаганда твердит – российская артиллерия стреляет по жилым домам. Но в кадре ни одного поврежденного здания. А вот реальность – под окнами квартир, прикрываясь мирными жителями, радикалы прячут свою бронетехнику.

Огневой рубеж. Задача пулеметчика – прикрывать наступление сводного отряда. Это полигон специальной подготовки в тылу. Обучение идет по сценарию реального боя. На штурм выдвигается БМП. За ней – бойцы. Отделение выстраивается за машиной. Так меньше шансов нарваться на пули или осколки.

Одновременно бойцы внимательно следят за обочинами и кустами в перелеске. Это на случай засады. Что успеть открыть встречный огонь. Инструкторы подгоняют и, если кто замешкался, делают замечания. Громко и требовательно – "интервал короче, двигаться быстрее, не растягиваться".

А вот и первый условно раненый. Пострадавшего переносят в кювет. На первый взгляд, получается грубо. Но тут не до церемоний. На дороге и раненый, и боец, который оказывает ему помощь – удобные мишени. Инструкторы, пусть даже повышая голос, повторяют - каждая секунда может стоить жизни обоим. Поэтому сначала уходим с линии огня. И только потом накидываем жгут.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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