В США разгорается скандал из-за утечки секретных данных по Украине

В одном из материалов речь идет о возможном контрнаступлении ВСУ

Вашингтон напрямую управляет боевыми действиями на территории Украины, координирует и контролирует киевский режим. С таким заявлением выступила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. Дипломат обратила внимание, что в Белом доме уже не скрывают, что США делятся разведданными с ВСУ о местоположении российских военных баз и командных пунктов. Однако теперь передача сведений из Пентагона должна существенно сократиться.

Первый успех российской разведки, который стал достоянием общественности с начала конфликта на Украине. Так журналисты "Нью-Йорк Таймс" назвали публикацию сразу в нескольких соцсетях документов с грифом "совершенно секретно".

В одном из материалов речь идет о возможном контрнаступлении ВСУ. Конкретный участок фронта не указан, но для опытного командира сведения представляют ценность, указывает автор статьи. Другой документ содержит информацию о 12 украинских бригадах – большую часть из них формируют и снабжают Соединенные Штаты и их союзники. Численность каждой группы – от 4 до 5 тысяч солдат и офицеров. Подразделения намерены укомплектовать 6 сотнями танков и БПМ.

"Раскрытие информации в оригинальных документах, которые представлены в виде фотографий графиков предполагаемых поставок оружия, численности войск и других планов, представляет собой значительное нарушение действий американской разведки в усилиях по оказанию помощи Украине. Чиновники Байдена работали над тем, чтобы удалить информацию, но по состоянию на вечер четверга им это не удалось. Утечка такого рода, размещенная в социальных сетях и доступная по всему миру, неизбежно нанесёт ущерб обмену разведданными между Украиной и Соединенными Штатами", - пишут СМИ.

Кто допустил утечку – шпион, российские хакеры, предатель с американской или украинской стороны, в газетной публикации не говорится. Известно, что документы готовили к встрече представителей Пентагона и ВСУ на американской базе Висбаден в Германии. Она проходила 1 марта. Военное ведомство США начало расследование. История с публикацией особо секретных документов – еще один репутационный провал Вашингтона, говорят независимые военные эксперты и призывают хотя бы сейчас прекратить поставки оружия Киеву.

"Мы забираем оружие у американских войск, в то время как псевдо-патриоты говорят о потенциальном конфликте с Китаем. И вместо того, чтобы накапливать вооружение, мы даем его Украине, которая потерпела поражение. Их армия разбита, это оружие не имело значения раньше, оно не помогает сейчас. Оно просто приведет к большему числу убитых украинцев. И более слабой Америке. Спасибо, Джо Байден!", - отметил бывший инспектор ООН Скотт Риттер.

Отношения Вашингтона с Пекином развиваются не так, как хотели бы в Белом доме. Вполне очевидная причина – недавняя встреча президента Тайваня и спикера нижней палаты Конгресса США, на которой американская сторона заявила о намерении увеличить поставки оружия на остров. В ответ КНР начали стягивать к Тайваню военные корабли. Неудовлетворительным признан и визит в Китай французского лидера – Эммануэль Макрон не смог убедить Си Цзиньпина надавить на Россию и вынудить ее сесть за стол переговоров на условиях, которые продиктует Запад. В Вашингтоне, который внимательно следил за переговорами, не скрывают раздражения.

"Соединенные Штаты и Франция разделяют озабоченность по поводу того, как Китай бросает вызов международному порядку. Я имею в виду продолжающуюся поддержку Пекином действий России на Украине", - заявил официальный представитель госдепартамента США Ведант Патель.

В ответ китайская сторона призвала Запад перестать давать инструкции по ситуации на Украине. В КНР подчеркнули, что, в отличие от Вашингтона и союзников, Пекин не вооружает ни одну из сторон конфликта.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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