Главы МИД России и Турции провели неформальную встречу

Основной день переговоров - 7 апреля

Ключевые самые острые темы международной повестки, а также двустороннее сотрудничество обсуждает Сергей Лавров с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Сегодня - основной день переговоров. А накануне министры провели неформальную встречу. Так называемый ужин "без галстуков". Исламский мир отмечает священный месяц Рамадан. За стол принято садится только после захода солнца.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят украинский конфликт, обострение кризиса на Ближнем Востоке, поставки российского зерна, а также совместные проекты в сфере энергетики.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"