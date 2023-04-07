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Главы МИД России и Турции провели неформальную встречу

11:46
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Основной день переговоров - 7 апреля

Ключевые самые острые темы международной повестки, а также двустороннее сотрудничество обсуждает Сергей Лавров с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Сегодня - основной день переговоров. А накануне министры провели неформальную встречу. Так называемый ужин "без галстуков". Исламский мир отмечает священный месяц Рамадан. За стол принято садится только после захода солнца.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят украинский конфликт, обострение кризиса на Ближнем Востоке, поставки российского зерна, а также совместные проекты в сфере энергетики.

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Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
Сергей Лавров
Сергей Лавров
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