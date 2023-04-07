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Израиль атаковал объекты движения ХАМАС в Ливане и Секторе Газа

11:59
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Нанесены порядка 15 ракетных ударов

Этой ночью Израиль нанёс около 15 ракетных ударов по объектам движения ХАМАС в Ливане и Секторе Газа. Ранее палестинские радикалы атаковали приграничные еврейские поселения. Армия обороны готовится к возможной эскалации. Усилены отряды пехоты и артиллерии. По всей стране открывают бомбоубежища.
Ливан выпустил по Израилю не менее 30 ракет

Армия обороны Израиля атаковала объекты палестинского движения ХАМАС, но зацепило и жилые дома. Ранее с южных территорий Ливана в сторону еврейского государства выпустили 36 ракет. Большинство перехватила система "Железный купол". Но несколько снарядов достигли цели.

Удар по Израилю стал самым мощным за 17 лет. Официальный Бейрут от атак открестился, возложив всю ответственность на ХАМАС. Армия Ливана уже обнаружила на юге страны самодельную пусковую установку с шестью снарядами.

Этой ночью Тель-Авив обменялся ракетными залпами и с Сектором Газа. Из палестинского анклава по еврейским поселениям выпустили более 40 снарядов. Как заявили в ХАМАС, это ответ на агрессивные действия израильских военных в мечети Аль-Акса. Несколько дней там проводят спецоперации и силой выводят мусульман. Большинство палестинских ракет были перехвачены системой ПРО или не долетели до цели назначения. Армия обороны ответила массированным ударом по тоннелям и оружейным цехам радикалов. Использовала 50 тонн боеприпасов. Премьер-министр Нетаньяху провёл срочное совещание с силовиками.

Обстановка в Израиле тревожная. Воют сирены. На границе с Ливаном и в пригородах Тель-Авива открываются бомбоубежища. В городах с арабским населением - беспорядки. Палестинская молодёжь поджигает покрышки, забрасывает полицейских камнями и файерами. Есть задержанные.

Важнейшие интернет-ресурсы страны - такие, как сайты национальных железных дорог и крупных СМИ - подверглись волне кибератак. Россия и ООН призывают к деэскалации. Срочные переговоры с Тель-Авивом и Палестиной ведёт по своим каналам Египет. Он традиционно выступает посредником в этом конфликте.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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