Во Франции вновь вспыхнули протесты против пенсионной реформы

Протестующие начали крушить витрины магазинов и автобусные остановки

Во Франции с новой силой вспыхнули протесты против пенсионной реформы. На улицы городов по всей стране вышли почти 600 тысяч человек. В Париже выступления митингующих переросли в массовые беспорядки, сообщает "ТВ Центр".

Манифестанты подожгли выстроенные заранее баррикады. На этом разгневанная толпа не остановилась. Протестующие начали крушить витрины магазинов и автобусные остановки. Не избежал печальной участи и любимый ресторан президента Макрона. Демонстранты попытались прорваться к зданию парламента и Елисейскому дворцу, но встретили отпор полиции.

Завязались уличные бои, в ходе которых пострадали не менее 150 представителей правопорядка. В результате потасовок были задержаны около 100 человек. Однако профсоюзы сдаваться не намерены - уже анонсированы новые акции протеста. Они запланированы на 13 апреля.

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