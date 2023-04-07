ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Франции вновь вспыхнули протесты против пенсионной реформы

11:50
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Протестующие начали крушить витрины магазинов и автобусные остановки

Во Франции с новой силой вспыхнули протесты против пенсионной реформы. На улицы городов по всей стране вышли почти 600 тысяч человек. В Париже выступления митингующих переросли в массовые беспорядки, сообщает "ТВ Центр".
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона

Манифестанты подожгли выстроенные заранее баррикады. На этом разгневанная толпа не остановилась. Протестующие начали крушить витрины магазинов и автобусные остановки. Не избежал печальной участи и любимый ресторан президента Макрона. Демонстранты попытались прорваться к зданию парламента и Елисейскому дворцу, но встретили отпор полиции.

Завязались уличные бои, в ходе которых пострадали не менее 150 представителей правопорядка. В результате потасовок были задержаны около 100 человек. Однако профсоюзы сдаваться не намерены - уже анонсированы новые акции протеста. Они запланированы на 13 апреля. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
Уличные протесты во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.