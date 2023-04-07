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Появились кадры мощного камнепада в Дагестане

12:09
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Инцидент произошел на горной трассе

Считанные секунды - на спасение. В Дагестане на горную трассу обрушились тонны камней, сообщает "ТВ Центр".

В момент ЧП по дороге проезжали легковые автомобили. Одну из машин накрыло облако пыли. Водитель вовремя среагировал и успел дать задний ход. Через мгновение трассу завалили огромные валуны.

Судя по кадрам с видеорегистратора, никто не пострадал. Автомобиль получил незначительные повреждения. К этому часу последствия камнепада полностью устранили, дорога вновь открыта.

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