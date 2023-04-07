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В Ярославле жители жалуются на состояние дорог

12:00
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Запланирован масштабный ремонт улиц

Пару раз проедешь - и в автосервис. Так описывают своё передвижение по городу водители Ярославля. Большинство дорог находится в плохом состоянии: разбитый асфальт, многочисленные выбоины, а по некоторым улицам передвигаться просто небезопасно. Вдобавок ко всему - километровые заторы. Что думает по этому поводу администрация города и как собираются решать проблему?

Поездка по дорогам Ярославля - как испытание. Водителей -  на стрессоустойчивость, автомобилей - на прочность. Снег растаял, а вместе с ним "сошел" и прошлогодний асфальт. Глубокие выбоины и ямы. Улицы в городе напоминают решето.

Заволжский район - один из самых больших в Ярославле. А вот качественной дороги здесь - ни одной. Впрочем, чуть ли не каждая вторая улица в таком состоянии. Ямы уже стали новой "достопримечательностью" города.

Водители жалуются: после нескольких поездок - прямая дорога в автосервис. Чтобы не повредить машину, водителям приходиться постоянно притормаживать, а местами даже нарушать правила: выезжать на встречную полосу или на обочину. Такие манёвры приводят к коллапсу на дорогах города.

В местной администрации говорят: в быстром износе дорожного покрытия виноват климат и перепады температур. В этом году власти все-таки планируют провести масштабный ремонт. Пока выбирают подрядчика.

В этом году городские власти планируют отремонтировать 25 улиц. Ямы обещают залить горячим асфальтом. Расходы предусмотрены немалые - больше миллиарда рублей из местного бюджета.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Ямы на дороге
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Выбоины в асфальте
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