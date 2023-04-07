Собянин: более 100 столичных компаний получили поддержку от города

Предприятия получили субсидии на 4,2 млрд рублей

Столичные предприятия получили от города свыше четырёх миллиардов рублей субсидий. Об этом написал на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

Как отметил мэр, городу выгодно успешное развитие компаний - Москва получает больше инвестиций, налогов, растёт ВВП и появляются новые рабочие места. С 2012-го года производителям частично возмещают затраты на лизинг и уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования.

А четыре года назад начали давать субсидии на подключение к инженерным сетям. Так помощью городских властей воспользовались уже более сотни компаний. Только с начала этого года Москва предоставила поддержку четырём предприятиям на сумму свыше 100 миллионов рублей.

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