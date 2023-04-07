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Собянин: более 100 столичных компаний получили поддержку от города

11:53
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Предприятия получили субсидии на 4,2 млрд рублей

Столичные предприятия получили от города свыше четырёх миллиардов рублей субсидий. Об этом написал на своей странице в соцсети Сергей Собянин.

Как отметил мэр, городу выгодно успешное развитие компаний - Москва получает больше инвестиций, налогов, растёт ВВП и появляются новые рабочие места. С 2012-го года производителям частично возмещают затраты на лизинг и уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования.

А четыре года назад начали давать субсидии на подключение к инженерным сетям. Так помощью городских властей воспользовались уже более сотни компаний. Только с начала этого года Москва предоставила поддержку четырём предприятиям на сумму свыше 100 миллионов рублей.

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