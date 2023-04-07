Ученые обнаружили экзопланету с сильным магнитным полем

Возможно, там есть атмосфера

Научное открытие, которое может помочь человечеству продвинуться в поисках внеземной жизни. Ученые впервые обнаружили за пределами Солнечной системы планету, предположительно, обладающую сильным магнитным полем. Почему это важно?

Учёным впервые удалось поймать повторяющийся радиосигнал от экзопланеты - она находится в 12 световых годах от Земли в созвездии Кита. Небесное тело вращается вокруг красного карлика YZ ceti. Исследователи считают, что сигналы - результат взаимодействия магнитных полей.

"Мы поймали первоначальный всплеск, и это было очень красиво. Когда мы увидели это снова то поняли, что это может быть уже закономерность. Возможно, там что-то есть", - отметил астрофизик Себастьян Пинеда.

Рядом со звездой вращаются три планеты. Та, что издаёт радиосигналы, называется YZ Ceti b - она скалистая, размером с Землю и находится ближе остальных к красному карлику. Полный оборот вокруг него экзопланета делает за двое земных суток. Для сравнения, самая короткая орбита в Солнечной системе у Меркурия - 88 дней. Волны, которые поймали учёные - излучение от взаимодействия магнитных полей планеты и звезды.

"Эти планеты по размерам схожи с Землёй и находятся слишком близко к своим звездам, чтобы вы могли там жить, но из-за того, что они так близко, планета как бы продирается сквозь поток заряженных частиц, исходящий от звезды. Если у планеты есть магнитное поле, и оно проходит через достаточное количество звездного вещества, это заставит звезду излучать яркие радиоволны", - рассказал Джеки Вилладсен, доцент кафедры физики и астрономии Бакнеллского университета.

Магнитное поле защищает атмосферу планеты от воздействия поля звезды и космического ветра. Раньше учёные обнаруживали сигналы от тел гораздо больше - схожих с Юпитером. Тот факт, что волны от YZ Ceti b дошли до Земли, может говорить о том, что её поле достаточно сильное. Возможно, и для того, чтобы сохранить атмосферу тоже.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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