Франция на грани социального взрыва

Французское движение "Желтые жилеты" выступает против поставок вооружения Украине.

Об этом РИА Новости рассказал один из лидеров движения - основатель политического ядра движения "Желтых жилетов" Тьерри-Поль Валет.

"Против, потому что у этого есть цена. Бюджет французской армии увеличат до 400 миллиардов евро, и это значительное увеличение", - сказал он

Ситуация во Франции грозит социальным взрывом в ближайшие дни или недели: французы недовольны не только пенсионной реформой, но и политикой Макрона в целом, в том числе по Украине, подчеркнул Валет.

Движение "Желтые жилеты" возникло во Франции в конце 2018 года. Протестующие выступали против повышения налога на углеродное топливо, в основном на дизель. На данный момент Франция охвачена протестами против повышения пенсионного возраста.

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