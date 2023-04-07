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ФСБ задержала агента СБУ за сбор данных о дислокации войск под Херсоном

10:19
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Возбуждено дело о шпионаже

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Херсонской области агента Службы безопасности Украины (СБУ) и его пособника, собиравших данные о дислокации и перемещении войск.

Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Как удолось выяснить, злоумышленники пересылали через интернет-мессенджеры сотрудникам СБУ данные о маршрутах перемещения и видах используемой военной техники с привязкой к координатам. После чего СБУ предоставляла данные Вооруженным силам Украины (ВСУ), чтобы те могли корректировать удары по позициям российской армии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Агенту и его помощнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

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