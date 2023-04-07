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Вашингтон решил поставить во главе Турции "второго Зеленского"

10:13
  • пятница
  • 07 апреля 2023

США пытаются втянуть Анкару в конфликт с Москвой в Сирии

Соединенные Штаты пытаются втянуть Турцию в конфликт с Россией в Сирии. В планах Вашингтона – поставить во главе страны "второго Зеленского", представителя оппозиционной коалиции "Стол семи".

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"США строят планы втянуть Россию и Турцию в конфликт в Сирии, на Черном море и в Центральной Азии в случае победы на выборах "Стола семи", заставив Турцию взять на себя роль Зеленского", - пишет турецкое издание Haber7.

В случае прихода к власти, по мнению обозревателей, оппозиционная коалиция может занять антироссийскую позицию. В частности, лидер "Хорошей" партии Мерал Акшенер призвал ввести санкции против России. В то же время, по мнению турецких экспертов, у Москвы есть шансы завоевать расположение оппозиционеров в Анкаре, предложив сделку по поставке боевых самолетов.

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