Костомаров пробудет в реанимации еще минимум до лета

Два-три месяца

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров пробудет в реанимации еще два-три месяца.

На данный момент спортсмен проходит подготовку к плановому протезированию, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история", - рассказал собеседник агентства.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО.

По некоторым данным, из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

4 марта сообщалось, что фигурист начал приходить в сознание и немного двигаться. По словам источников, положительная динамика в состоянии пациента уже есть.

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