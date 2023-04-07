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Вооруженный мужчина попытался прорваться в здание Минобороны в Москве

10:59
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Нарушителя отправили на обследование к психиатру

Вооруженный пистолетом мужчина попытался прорваться в здание Минобороны в Москве. Гражданин вел себя неадекватно, нарушителя оперативно задержали.

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"Инцидент произошел на КПП у главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства", - сообщили агентству ТАСС в силовых структурах.

Отмечается, что нарушитель громко кричал и размахивал руками. Однако после задержания причину своих действий объяснить не смог. Оружие у мужчины изъяли и отправили на экспертизу, по предварительным данным, это пневматический пистолет. Задержанного отправили на обследование в психиатрическое отделение, составлен протокол о мелком хулиганстве.

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