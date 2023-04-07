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Московскому метро выделили радиочастоты для управления беспилотными поездами

11:23
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Составы нового поколения появятся к 2026 году

Собственный диапазон радиочастот для управления беспилотными поездами получил московский метрополитен. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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"У московского метрополитена есть свой выделенный сегмент радиосигнала, мы его получили от нашего правительства для того, чтобы в будущем использовать технологию беспилотного управления поездами", - цитирует Ликсутова "Интерфакс".

О том, что прорабатывается возможность использования беспилотного управления в метрополитене, мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал еще в феврале. Планируется, что поезда нового поколения выйдут на линии московского метро к 2026 году.

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