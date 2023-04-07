Московскому метро выделили радиочастоты для управления беспилотными поездами

Составы нового поколения появятся к 2026 году

Собственный диапазон радиочастот для управления беспилотными поездами получил московский метрополитен. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"У московского метрополитена есть свой выделенный сегмент радиосигнала, мы его получили от нашего правительства для того, чтобы в будущем использовать технологию беспилотного управления поездами", - цитирует Ликсутова "Интерфакс".

О том, что прорабатывается возможность использования беспилотного управления в метрополитене, мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал еще в феврале. Планируется, что поезда нового поколения выйдут на линии московского метро к 2026 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"