В Ингушетии один из разыскиваемых боевиков сдался силовикам

Еще троих ищут

Один из четырех боевиков, разыскиваемый за нападение на полицейских в Ингушетии, сдался силовикам.

Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Амир Боков 2001 года рождения сдался сотрудникам полиции", - сказал собеседник агентства.

Поиски еще трех человек продолжаются. МВД Ингушетии за информацию о них объявило награду в три миллиона рублей.

В ночь на 6 апреля в ходе контртеррористической операции силовики обнаружили группу боевиков. в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов. В перестрелке погибли трое полицейских, восемь получили ранения. Боевикам удалось скрыться.

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