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Разведка США передала ВСУ данные для убийства российских генералов

11:45
  • пятница
  • 07 апреля 2023

Информация содержится в "слитых" документах Пентагона

Американская военная разведка снабжала ВСУ данными о ВС России. Киев получал координаты военных баз, дислокации подразделений и складов боеприпасов, пишет газета The New York Times.

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"На протяжении всего конфликта Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях", — сообщает издание.

Отмечается, что эта информация позволила украинской стороне "убивать высокопоставленных генералов". Кроме того, ВС России пришлось отодвигать военные склады дальше от линии соприкосновения, что затрудняло логистику.

Данные содержатся в секретных документах Минобороны США, которые оказались в открытом доступе в соцсетях. Как сообщалось, Пентагон начал расследование по поводу "слива", удалить материалы из сети администрации Байдена пока не удается.

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