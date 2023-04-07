Разведка США передала ВСУ данные для убийства российских генералов

Информация содержится в "слитых" документах Пентагона

Американская военная разведка снабжала ВСУ данными о ВС России. Киев получал координаты военных баз, дислокации подразделений и складов боеприпасов, пишет газета The New York Times.

"На протяжении всего конфликта Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях", — сообщает издание.

Отмечается, что эта информация позволила украинской стороне "убивать высокопоставленных генералов". Кроме того, ВС России пришлось отодвигать военные склады дальше от линии соприкосновения, что затрудняло логистику.

Данные содержатся в секретных документах Минобороны США, которые оказались в открытом доступе в соцсетях. Как сообщалось, Пентагон начал расследование по поводу "слива", удалить материалы из сети администрации Байдена пока не удается.

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