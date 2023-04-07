СКР предъявил обвинение экс-министру обороны Украины

За обстрел Донбасса

Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку за обстрелы территорий ЛНР и ДНР.

"За обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР, повлекших гибель и ранения мирных жителей, а также за разрушение объектов инфраструктуры, обвинение предъявлено бывшему министру обороны Украины Степану Полтораку, - говорится в сообщении ведомства.

Полторак занимал пост главы Минобороны Украины с 2014 по 2019 годы. СКР вменяет ему общее командование подразделениями ВСУ, в результате преступных действий которых две тысячи гражданских объектов, погибли более 530 гражданских лиц, ранены более 970 мирных граждан ЛДНР.

Ранее СКР оценил ущерб, нанесённый ДНР и ЛНР обстрелами со стороны Украины, в 228 миллиардов рублей.

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